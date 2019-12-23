Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti! İşte Benim Stilim kızıydı

Bir dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi dün Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verildi.