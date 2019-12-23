Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti! İşte Benim Stilim kızıydı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlıcan Arkan hastanede yaşamını yitirdi. Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan kanser tedavisi görüyordu.
Türkücü Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
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Bir dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi dün Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Ceylan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.
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