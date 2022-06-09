Ceylan Ertem Bergen'in şarkısının gelirini bakın nereye bağışladı!
Sevilen sesi, güçlü ve farklı yorumuyla adından söz ettiren Ceylan Ertem son olarak geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ünlü sanatçılardan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 8 kadın şarkıcının projede yer aldığı "Bergen: Saygı "albümünde yer almış, "Benim için üzülme" şarkısını seslendirmişti! Ertem, sosyal medyadan paylaşım yaparak şarkının gelirini bir kadın kuruluşuna bağışladığını duyurdu!
Kendine has yorumu, sevilen sesiyle adından söz ettiren Ceylan Ertem son olarak geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ünlü sanatçılardan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 8 kadın şarkıcının projede yer aldığı "Bergen: Saygı" albümünde yer almış, "Benim için üzülme" şarkısını seslendirmişti! Ertem, sosyal medyadan paylaşım yaparak şarkının gelirini bir kadın kuruluşuna bağışladığını duyurdu!
"Benim İçin Üzülme" şarkısını seslendirmişti..
Ceylan Ertem, 'Bergen: Saygı Albümü'nde, "Benim İçin Üzülme" şarkısını seslendirmişti. Sosyal medyadan bir video paylaşan Ertem, o şarkının gelirini bağışladığını duyurdu.
Geçtiğimiz mart ayında çıkmıştı..
"Bergen: Saygı "Albümü’ geçtiğimiz mart ayında dinleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Albümde birçok başarılı sanatçı da Bergen'in şarkısını seslendirmişti.
Şarkısının gelirini bağışladı..
Sevilen şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, şarkının gelirini bağışladığını duyurdu.