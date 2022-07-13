Ceylan, dün vefat eden ablasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu, annesi baygınlık geçirdi!

Ünlü türkücü Ceylan Avcı, dün aldığı haberle yıkılmıştı. Bayramın dördüncü günü ablası Nalan Avcı'nın vefat haberini alan Ceylan, bunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmış ve dua istemişti. Bugün gerçekleşen cenaze töreninde çok zor anlar yaşayan Ceylan, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlandığı anlarda yanında aynı acıyı yaşayan arkadaşı Alişan durdu, destek oldu. Cenazede anne Türkan Avcı baygınlık geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.