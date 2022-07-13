Ceylan, dün vefat eden ablasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu, annesi baygınlık geçirdi!
Türkücü Ceylan Avcı, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ablası Nalan Avcı'nın vefat ettiğini sevenlerine duyurmuştu. Bugün gerçekleşen cenaze töreninde yaşanan zor anlar kameralara yansıdı. Ünlü türkücü Ceylan gözyaşlarına boğulurken, annesi baygınlık geçirdi. O zor anlarda Alişan, ayakta durmakta güçlük çeken Ceylan'ın yanında durdu, destek oldu.
Ünlü türkücü Ceylan Avcı, dün aldığı haberle yıkılmıştı. Bayramın dördüncü günü ablası Nalan Avcı'nın vefat haberini alan Ceylan, bunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmış ve dua istemişti. Bugün gerçekleşen cenaze töreninde çok zor anlar yaşayan Ceylan, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlandığı anlarda yanında aynı acıyı yaşayan arkadaşı Alişan durdu, destek oldu. Cenazede anne Türkan Avcı baygınlık geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.
Ünlü şarkıcı Ceylan'ın dün hayatını kaybeden kanser hastası ablası Nalan Avcı, son yolculuğuna uğurlandı. Ölüm haberiyle yıkılan Ceylan, ablasının tabutu başında hüngür hüngür ağlarken ünlü şarkıcı Alişan da arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı.
Abisi Tuğrul Avcı'yı 35 yaşında kalp krizinden, 25 yaşındaki yeğenini de bağırsak hastalığı nedeniyle kaybeden şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı da yaşamını yitirdi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.