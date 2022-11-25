Ceyhun Fersoy kaza sonrası halini ilk kez paylaştı! Serkan Deveci 'ölmedim hayattayım' resmi attı

-Haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız…Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…Arayan mesaj atan herkese😘Hepinize tek tek teşekkür ediyorum.