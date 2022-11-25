Ceyhun Fersoy kaza sonrası halini ilk kez paylaştı! Serkan Deveci 'ölmedim hayattayım' resmi attı
AMASYA'daki 3 tiyatro oyuncunun öldüğü kazadan yaralı çıkan Ceyhun Fersoy son halini ilk kez paylaştı. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy'un evinden paylaştığı fotoğrafta yüzündeki yara dikkat çekti. Ceyhun Fersoy, yakın arkadaşı Tolga Güleryüz için ise yazdıklarıyla yürekleri burktu. Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'den de haber var. Hastaneden fotoğrafını yolladı ve...
AMASYA'daki 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında sağ kurtulan oyuncu Ceyhun Fersoy, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Ceyhun Fersoy, "Gözlerimi kapattığı anda kazayı tekrar yaşadığını" belirtim kazada ölen Tolga Güleryüz için yazdıklarıyla duygulandırdı. Kazada ağır yaralanan Serkan Deveci'den de haber geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çaprttı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür olay yerinde hayatını kaybederken Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten yaralı kurtuldu. Deveci, uçak ambulansla getirildiği İstanbul'da ameliyat edildi. Fersoy da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Fersoy'un paylaşımı yürekleri burktu.
Evinden son halini gösteren bu fotoğrafı paylaşan Ceyhun Fersoy, gözünü kapattığı anda kazayı tekrar tekrar yaşadığını söyledi. Kazada ölen yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ü unutamadığını belirten Ceyhun Fersoy şunları yazdı:
-Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bi sahneyi oynamış gibiydik.
-Haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız…Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…Arayan mesaj atan herkese😘Hepinize tek tek teşekkür ediyorum.