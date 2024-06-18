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Ceyda Düvenci'nin eski kocası Bülent Şakrak sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı: Esra Akpınar kimdir?

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Ceyda Düvenci'nin eski kocası Bülent Şakrak sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı: Esra Akpınar kimdir?

Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak, sevgilisi Esra Akpınar'ı sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.

Ceyda Düvenci'nin eski kocası Bülent Şakrak sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı: Esra Akpınar kimdir?

2015 yılında nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak geçen sene boşandı.

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Ceyda Düvenci'nin eski kocası Bülent Şakrak sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı: Esra Akpınar kimdir?

Şu sıralar sevgilisiyle tatil yapan Bülent Şakrak, geçen gün Esra Akpınar ile bir karesini Instagram hesabından ilk kez paylaştı. Şakrak, gönderisine de "Çiçek" notunu düştü.

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Ceyda Düvenci'nin eski kocası Bülent Şakrak sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı: Esra Akpınar kimdir?

Söylentilerin ardından Esra Akpınar, 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programına yaptığı açıklamada "Evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" ifadelerini kullandı.

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Ceyda Düvenci'nin eski kocası Bülent Şakrak sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı: Esra Akpınar kimdir?

Şu sıralar sevgilisiyle tatil yapan Bülent Şakrak, geçen gün Esra Akpınar ile bir karesini Instagram hesabından ilk kez paylaştı. Şakrak, gönderisine de "Çiçek" notunu düştü.

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