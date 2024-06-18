Ceyda Düvenci'nin eski kocası Bülent Şakrak sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı: Esra Akpınar kimdir?
Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak, sevgilisi Esra Akpınar'ı sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.
2015 yılında nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak geçen sene boşandı.
Şu sıralar sevgilisiyle tatil yapan Bülent Şakrak, geçen gün Esra Akpınar ile bir karesini Instagram hesabından ilk kez paylaştı. Şakrak, gönderisine de "Çiçek" notunu düştü.
Söylentilerin ardından Esra Akpınar, 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programına yaptığı açıklamada "Evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" ifadelerini kullandı.
Şu sıralar sevgilisiyle tatil yapan Bülent Şakrak, geçen gün Esra Akpınar ile bir karesini Instagram hesabından ilk kez paylaştı. Şakrak, gönderisine de "Çiçek" notunu düştü.