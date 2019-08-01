Ceyda Düvenci'nin çocuklarıyla paylaşımı görenlerin ağzını sulandırdı!
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin, oğlu Okan Ali ve kızı Melisa ile tost paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, oğlu Okan Ali ve kızı Melisa ile adeta ağız sulandıran bir paylaşıma imza attı.
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Çocuklarıyla eğlenceli anlarını instagram'dan takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, tost yerken çekilen fotoğrafıyla adeta özendirdi!
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Bülent Şakrak’ın şu sıralar Makedonya’da bir film çekiminde olduğu günlerde çocuklarıyla baş başa günler geçiren Ceyda Düvenci, lavaştan yapılan tostu birlikte bölüşürken çekilen fotoğrafıyla dikkat çekti.
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Düvenci’nin takipçileri “Ağzımız sulandı, canım çekti, enfes görünüyor, lavaştan tost şahane görünüyor” şeklinde yorumlar yapmaya başladılar.
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