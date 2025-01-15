Ceyda Düvenci'den sonra bir aşk pozu da Bülent Şakrak'tan geldi! "Alayına..."
Ceyda Düvenci ile 2023'te boşanan Bülent Şakrak yeni aşkıyla gündeme geldi. Kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile aşk yaşayan Bülent Şakrak, sevgilisiyle verdiği aşk pozunu sosyal medyada yayınladı.
8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den 2023 yılında boşanan Bülent Şakrak aşk hayatıyla gündeme geliyor. Boşanma sürecinde ihanet iddialarıyla dikkat çeken Şakrak son olarak genç sevgilisiyle adından söz ettirdi.
Aralarında 22 yaş fark var
Bülent Şakrak kalbini Burcu Kirman’a kaptırdı. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu olan Burcu Kirman 25 yaşında… 47 yaşındaki Şakrak’la Kirman’ın arasındaki yaş farkı gündeme gelmişti.
Öte yandan Ceyda Düvenci de boşanma sonrası Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladı.
Ceyda Düvenci her fırsatta çok mutlu olduğunu ifade ederken geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta ikilinin elinde alyans olması gözlerden kaçmamıştı.