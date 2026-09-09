Ceyda Düvenci'den ikinci bahar açıklaması! "Bize her gün balayı gibi"

“Hayat gerçekten eğer siz vazgeçmezseniz çok güzel sürprizler sunuyormuş size” diyen Düvenci, yeni döneminde kendisini çok huzurlu ve güvende hissettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, “Kalbimin çok böyle kız çocukları gibi çarptığı, çok güvende hissettiğim bir ikinci bahar oldu benim için” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.