Ceyda Düvenci'den ikinci bahar açıklaması! "Bize her gün balayı gibi"
Ani bir kararla Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci aşka kapılarını kapamamış ve Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde iki yıldır birlikte yaşadığı Güçlü Mete ile evlendi.
Oyuncu Ceyda Düvenci, Victoria’s Secret’ın Very Sexy koleksiyonunun 25. yıl kutlamasında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Evliliğinin ardından “ikinci baharını” yaşadığını söyleyen Düvenci, balayı sorusuna verdiği olay yanıtla geceye damga vurdu.
Oyuncu Ceyda Düvenci, Victoria’s Secret’ın ikonik Very Sexy koleksiyonunun 25. yıl kutlamasına katıldı. Geceye yoğun programı nedeniyle koşarak geldiğini söyleyen Düvenci, etkinlikte özel hayatından formunu koruma sırrına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Düvenci, geceyi organize eden yakın arkadaşı Berna ile bir araya gelecek olmanın kendisini ayrıca heyecanlandırdığını söyledi.
FORMUNUN SIRRINI AÇIKLADI
Son dönemde fit görüntüsüyle dikkat çeken Ceyda Düvenci, kilo verdiği yönündeki yorumlara da açıklık getirdi. Hâlâ 59 kilo olduğunu belirten oyuncu, asıl değişimin spora başlamasıyla gerçekleştiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl birkaç kilo verdiğini ifade eden Düvenci, spor sayesinde vücudunun toparlandığını belirterek, “Sadece spor yaptığım için vücudum artık biraz daha toparladı, yoksa bir şey değişmedi” dedi.
Uzun yıllar mesleği nedeniyle kilo verme telaşı yaşadığını anlatan Düvenci, 49 yaşına 59 kilo hedefiyle girdiğini söyledi. Şimdi ise 50 yaşına hazırlanırken hedefinin kilo vermek değil, daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak olduğunu belirtti.
“Kas oranını yükselteceksin, kemiklerini sağlamlaştıracaksın. Hayatının geri kalanında, ikinci yarısında daha sağlıklı olmak istedim” diyen Düvenci, sporun artık hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.
“KESİNLİKLE İKİNCİ BAHAR”
Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Ceyda Düvenci, yaşadığı dönemi “ikinci bahar” olarak nitelendirdi.
“Hayat gerçekten eğer siz vazgeçmezseniz çok güzel sürprizler sunuyormuş size” diyen Düvenci, yeni döneminde kendisini çok huzurlu ve güvende hissettiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, “Kalbimin çok böyle kız çocukları gibi çarptığı, çok güvende hissettiğim bir ikinci bahar oldu benim için” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
STOCKHOLM’DA SÜRPRİZ EVLİLİK
Stockholm'da gerçekleşen evliliklerinin oldukça ani geliştiğini anlatan Düvenci, Türkiye Büyükelçiliği'ndeki nikahlarının kendileri için büyülü ve romantik olduğunu söyledi
Evlilik kararının aslında uzun zamandır hayatlarında olduğunu belirten oyuncu, nikah hazırlıklarının ise neredeyse son anda tamamlandığını anlattı. Düvenci, 27'si sabahı Stockholm'a uçtuklarını ve aynı gün öğleden sonra evlendiklerini söyledi.
Düğün kıyafetlerinin bile nikâhtan yalnızca bir gün önce belli olduğunu ifade eden Düvenci, tasarımcı Hacer Pal'ın yardımıyla kıyafetini kısa sürede hazırlattığını anlattı.
“BİZDE HER GÜN BALAYI”
Balayı planları sorulan Düvenci, eşiyle birlikte geçirdikleri her günü balayı gibi gördüklerini söyledi. İkilinin işlerini çok sevdiklerini belirten oyuncu, Stockholm'dan döner dönmez işlerinin başına geçtiklerini anlattı.
Yaklaşık iki yıldır birlikte yaşadıklarını söyleyen Düvenci, evlilikle birlikte günlük hayatlarında büyük bir değişiklik olmadığını belirterek, “Bizde her gün balayı” dedi.
Nazara inandığını ancak daha çok enerjisine inandığını belirten oyuncu, hayata ve insanlara iyi enerji göndermenin önemine dikkat çekti. Düvenci, yaşadığı mutluluğu paylaşırken hayata küsmemek gerektiğini vurgulayarak, “Vazgeçmeyin inanmaktan. Güvenin ve inanın” mesajını verdi.
Öte yandan gecenin dikkat çeken konukları arasında Elit Andaç Çam, Defne Samyeli, Tülin Şahin ve Elçin Zehra İrem yer aldı.
Birbirinden şık isimler, gece boyunca tarzları ve iddialı görünümleriyle objektiflere poz verirken, kırmızı halıdaki şıklıklarıyla da geceye damga vurdu.