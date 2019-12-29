Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'dan 'Yaşasın yuvamız' pozları geldi!
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çifti olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tatilden döner dönmez "Yaşasın yuvamız" notuyla aile pozlarını paylaştılar.
Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile evli olan Ceyda Düvenci, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Mutlu çift baş başa çıktıkları tatilden çocuklarına duydukları özlemi paylaşmıştı.
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Ünlüler dünyasında Düvenci-Şakrak çiftinin evlilikleri parmak ile gösteriliyor. Avrupa'ya tatile çıkan çift birkaç gün önce evlerine döndüler.
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Tatil sonrası çocuklarına kavuşan oyuncu Ceyda Düvenci, "Evin halleri" notuyla şu satırları sıraladı:
Babamız, koynunda limon yiyen oğluyla annemiz, limonuyla çay içen kızıyla koyun koyuna çizgi film izlemektedir. Bu esnada minik Maki, hoplayıp zıplamakta.
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Hamile Hera ise keyif yapmakta. Kedimiz Eros üst katta uykuya daldı çoktan. Yaşasın yuvamız.
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