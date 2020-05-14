Ceyda Düvenci 'Oruç tutmuyor musunuz?' sorusunu sorulmadan cevapladı
Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı nedeniyle hamile olduğu iddia edilen Ceyda Düvenci, ''Hamile değilim. Tek kolla Ali’yi tutamadığım için göbeğimle taşımaya çalıştım, böyle oldu'' açıklamasıyla hamilelik iddialarını yalanlamıştı.
Son olarak ise Düvenci, yine bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle magazin gündemine geldi. Sıklıkla Instagram'dan paylaşım yapan başarılı oyuncu, çektiği kare üzerinden oruç açıklamasında bulundu. İşte Ceyda Düvenci’nin o paylaşımı:
''Başucumda çayım ve kitaplarım, salonun kanepesinde köşeye uzandım. Evlatlar bazen anlaşıyor, bazen anlaşamıyor... yani bağırtı araları kahkaha sesleriyle karışık oyun oynuyorlar. Fonda country müzik çalmakta (sevgilim müzik listesini açmış, eski kovboy müzikleri çalıyor) kendisi en sevdiği müzikler eşliğinde akvaryumunu temizliyor aralarda da gelip gelip beni öpüyor, herkes mutlu, huzurlu...''
''Aşk kaplı salonda derin nefes alıyorum. Her şey yolunda... en sevdiğim saatler bu saatler sanırım... şükür... @bulentsakrak_ #kızımmelisa #oğlumali bir de dedim hazır evden çıkmadık, saçlar başlar en havalı halimdeyken filtreli bir fotoğrafım da olmasın mı?''