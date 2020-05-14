Ceyda Düvenci 'Oruç tutmuyor musunuz?' sorusunu sorulmadan cevapladı

''Aşk kaplı salonda derin nefes alıyorum. Her şey yolunda... en sevdiğim saatler bu saatler sanırım... şükür... @bulentsakrak_ #kızımmelisa #oğlumali bir de dedim hazır evden çıkmadık, saçlar başlar en havalı halimdeyken filtreli bir fotoğrafım da olmasın mı?''