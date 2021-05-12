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Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'la paylaştı takipçileri 'Özeliniz özel kalsın' deyip eleştirdi

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'la paylaştı takipçileri 'Özeliniz özel kalsın' deyip eleştirdi

Instagram'dan Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile özelini paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Düvenci'ye onlarca tepki dolu yorum geldi.

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'la paylaştı takipçileri 'Özeliniz özel kalsın' deyip eleştirdi

Geçtiğimiz aylarda kızının ilk kez regl (adet) olmasını sosyal medya hesabından yayımlamasıyla tepki çeken Ceyda Düvenci yine eleştiri tahtasında hedefe oturdu. Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği iki de çocukları olan çift, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'la paylaştı takipçileri 'Özeliniz özel kalsın' deyip eleştirdi

Zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ise tepki çekiyorlar. Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı bu paylaşımlardan biri oldu. Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu paylaştı. 

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Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'la paylaştı takipçileri 'Özeliniz özel kalsın' deyip eleştirdi

Ceyda Düvenci, paylaşımına da "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir. Aşkına sıkı sıkı sarıl" notunu ekledi. 

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Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'la paylaştı takipçileri 'Özeliniz özel kalsın' deyip eleştirdi

Düvenci'nin takipçileri, bu fotoğrafın onların özeli olduğunu Instagram'da paylaşmaması gerektiğini söyledi. 

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