Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı uğurladı Sefirin Kızı sete çıkıyor
Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan Bülent Şakrak'ı eşi Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımla uğurladı.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, mutlu aile paylaşımları ve romantik paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak ise Ceyda Düvenci Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı'nda rol alan eşi için yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan dizilerin yeniden başlaması için harekete geçildi. Oyuncular, setlere geri dönmeye başladı. Bülent Şakrak da Sefirin Kızı dizisi için Muğla'daki sete gitmek üzere yola çıktı.
Ceyda Düvenci de Sefirin Kızı için Muğla'ya giden eşi için bu fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı:
''Seni seviyorum sevgilim. Hayırlı işlerin olsun… bu hafta seni özleme haftası bana… sağlıkla git, sağlıkla gel…''
Bülent Şakrak da eşi Ceyda Düvenci'nin romantik uğurlamasına karşılıksız kalmadı. Düvenci'nin paylaşımının altına onlarca kalp emojisi koyarak cevap verdi.