Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne

Hesabından pek bu tarz pozlara yer vermeyen oyuncu, belindeki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaştı.