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Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne

Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne

Bülent Şakrak ile mutlu evliliğiyle ön planda olan Ceyda Düvenci'nin belindeki dövmesi tüm gözleri üzerine çekti.

Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne

Bir süredir televizyon ekranlarında yer almasa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son paylaşımı yine gözlerden kaçmadı.

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Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne

Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 43 yaşındaki oyuncu, amuda kalkarak poz verdi. 

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Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne

Hesabından pek bu tarz pozlara yer vermeyen oyuncu, belindeki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaştı.

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Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlara kapalı olması dikkat çekti.

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