Ceyda Düvenci amuda kalkınca dövmesi ortaya çıktı bakın belindeki dövmesi ne
Bülent Şakrak ile mutlu evliliğiyle ön planda olan Ceyda Düvenci'nin belindeki dövmesi tüm gözleri üzerine çekti.
Bir süredir televizyon ekranlarında yer almasa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son paylaşımı yine gözlerden kaçmadı.
Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 43 yaşındaki oyuncu, amuda kalkarak poz verdi.
Hesabından pek bu tarz pozlara yer vermeyen oyuncu, belindeki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaştı.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlara kapalı olması dikkat çekti.