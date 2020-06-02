Ceyda Ateş'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu Star TV Çocuk dizisinin yıldızıydı

İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında hayatını birleştiren Ceyda Ateş, evliliğinin ardından Amerika'ya taşınmış, geçtiğimiz sezon ise bir dizi projesi için Türkiye'ye gelmişti. Adını Feriha Koydum dizisiyle herkesi kendisine hayran bırakıp son olarak Star TV Çocuk dizisinde rol alan Ceyda Ateş'ten müjdeli haber geldi.