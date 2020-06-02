Ceyda Ateş'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu Star TV Çocuk dizisinin yıldızıydı
Son olarak Star Tv Çocuk dizisinde boy gösteren Ceyda Ateş'ten müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında hayatını birleştiren Ceyda Ateş, evliliğinin ardından Amerika'ya taşınmış, geçtiğimiz sezon ise bir dizi projesi için Türkiye'ye gelmişti. Adını Feriha Koydum dizisiyle herkesi kendisine hayran bırakıp son olarak Star TV Çocuk dizisinde rol alan Ceyda Ateş'ten müjdeli haber geldi.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Ateş, bebeğinin cinsiyetini de öğrendiği açıkladı. Hayatını Miami'de sürdüren Ceyda Ateş, yaptığı partiyle bebeğinin cinsiyetini de öğrendi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da eşi Buğra Toplusoy ile ufak bir oyun oynayan Ceyda Ateş, bebeğinin cinsiyetini bu oyun ile öğrendi.
Bu anları da takipçileriyle paylaşan 3,5 aylık hamile oyuncu, bir kızı olacağını duyurdu.