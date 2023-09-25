Çevresindekiler 'yapamazsın' dediler pes etmedi şimdi işinin ustası oldu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Fatma Karadere, eşini ziyaretleri sırasında merak sardığı kaportacılığı öğrendi.
Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Fatma (23) ile Kenan Karadere (27) yaklaşık 4 yıl önce evlendi.
Evliliklerinin ardından eşinin iş yerine yaptığı ziyaretlerde kaportacılığa merak salan Fatma Karadere, çevresindekilerin olumsuz yaklaşımlarına rağmen işi öğrenmeye karar verdi.
Her gün bir çırak gibi eşinin iş yerine giden Karadere, mesleğin tozunu yuttu ve kaportacılığın inceliklerini öğrendi.
İki yıl önce kendi iş yerini kuran Kenan Karadere, yaşadığı çırak sorununu eşiyle çalışarak çözdü. Fatma Karadere, AA muhabirine, eşine her noktada destek olduğunu söyledi.