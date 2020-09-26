Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Gaziantep'te son 18 yılda 2,5 milyar liralık altyapı yatırımını tamamladıklarını, devam eden 2,3 milyar liralık işlerinin olduğunu anlatan Kurum, "Bittiği zaman inanın altyapısıyla, arıtma tesisiyle, içme suyu, kanalizasyon hatlarıyla Gaziantep tamamen altyapısı yenilenmiş, üstyapısında da bu yapmış olduğumuz projelerle daha yaşanabilir bir kent haline dönüşebilecektir. Bu kapsamda da yapmış olduğumuz üstyapı projelerini değerlendirdiğimizde de 7 milyar liralık işi Bakanlığımız TOKİ eliyle tamamladı." dedi.