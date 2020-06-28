Cevabı sosyal medyayı salladı Cem Yılmaz Netflix'e çok sert çıktı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son filmi Krakomik Filmler 2'nin Netflix'te yayınlanmasının ardından, filminin duyurusunu yapmadığı için sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Son dönemde adı oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen ve evinin havuzunda çekilmiş görüntülerinin basına sızdırılmasından sonra bir hayli gündem olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dijital yayın platformu Netflix'e tepki gösterdi.
Yılmaz, dijital platformda yayınlanan filminin, Netflix'in sosyal medya hesaplarından duyurulmamasını eleştirdi. Cem Yılmaz, Twitter hesabından, “Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle @netflixturkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?” paylaşımını yaptı.
Ünlü komedyenin tepkisinin ardından Netflix, Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu bir #KarakomikFilmler2 duyuru tweet’idir" paylaşımı yapıldı.
Ancak Yılmaz, tepkisini sürdürdü ve Netflix Türkiye'nin paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi: "Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni."