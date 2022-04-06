CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi altın setle geçen VakıfBank finale çıktı
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe'ye rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı.
Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak Naz Aydemir Akyol'un servis kullandığı bölümde 5-0 öne geçti.
Guimaraes, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan VakıfBank karşısında temposunu koruyan sarı-lacivertli ekip farkı 7 sayıya (11-4) kadar çıkararak rakibini mola almaya zorladı.
Ev sahibi ekip mola dönüşünde de rakibinin file üstü savunmasını aşamayan ve kendi savunmasında büyük açıklar veren VakıfBank karşısında ilk seti 25-14 kazandı.
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin 3-0 geriye düşer düşmez mola alarak oyuna müdahale etmek zorunda kaldığı ikinci sete de baskılı başlayan sarı-lacivertliler farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 11-3