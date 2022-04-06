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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi altın setle geçen VakıfBank finale çıktı

Anadolu Ajansı
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi altın setle geçen VakıfBank finale çıktı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe'ye rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi altın setle geçen VakıfBank finale çıktı

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak Naz Aydemir Akyol'un servis kullandığı bölümde 5-0 öne geçti.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi altın setle geçen VakıfBank finale çıktı

Guimaraes, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan VakıfBank karşısında temposunu koruyan sarı-lacivertli ekip farkı 7 sayıya (11-4) kadar çıkararak rakibini mola almaya zorladı.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi altın setle geçen VakıfBank finale çıktı

Ev sahibi ekip mola dönüşünde de rakibinin file üstü savunmasını aşamayan ve kendi savunmasında büyük açıklar veren VakıfBank karşısında ilk seti 25-14 kazandı.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi altın setle geçen VakıfBank finale çıktı

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin 3-0 geriye düşer düşmez mola alarak oyuna müdahale etmek zorunda kaldığı ikinci sete de baskılı başlayan sarı-lacivertliler farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 11-3

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