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Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay

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Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay

YALOVA'da vatandaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çete çökertildi. Çete lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü bunu da sosyal medyada sergilemekten hiç kaçınmadığı ortaya çıktı.

Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay

Dolandırıcılık çetesi liderinin masal gibi hayatı sosyal medya paylaşımları sayesinde ifşa oldu. Yalova'da vatandaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

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Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli operasyonda devre mülk sahiplerini hedef alan çeteye büyük darbe indirildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin içinde çete lider R.T’nin yer aldığı öğrenildi.

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Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi

Devre mülk sahiplerinin bilgilerini çalan daha sonra özelikle yaşlıları hedefine alan çetenin bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Çete lideri R.T lüks içindeki yaşamını sosyal medyada gözler önüne seriyor.

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Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay

Görüntülerde R.T’nin özellikle kız arkadaşını Yalova'dan alarak helikopterler Çırağan Saray’ına götürmesi ve burada evlenme teklif ettiği anlar sosyal medyada dikkati çekiyor.

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