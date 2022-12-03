Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi

Devre mülk sahiplerinin bilgilerini çalan daha sonra özelikle yaşlıları hedefine alan çetenin bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Çete lideri R.T lüks içindeki yaşamını sosyal medyada gözler önüne seriyor.