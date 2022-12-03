Çete lideri vurgun paralarıyla masal gibi bir hayat yaşamış! Sosyal medya paylaşımları olay
YALOVA'da vatandaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çete çökertildi. Çete lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü bunu da sosyal medyada sergilemekten hiç kaçınmadığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılık çetesi liderinin masal gibi hayatı sosyal medya paylaşımları sayesinde ifşa oldu. Yalova'da vatandaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli operasyonda devre mülk sahiplerini hedef alan çeteye büyük darbe indirildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin içinde çete lider R.T’nin yer aldığı öğrenildi.
Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi
Devre mülk sahiplerinin bilgilerini çalan daha sonra özelikle yaşlıları hedefine alan çetenin bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Çete lideri R.T lüks içindeki yaşamını sosyal medyada gözler önüne seriyor.
Görüntülerde R.T’nin özellikle kız arkadaşını Yalova'dan alarak helikopterler Çırağan Saray’ına götürmesi ve burada evlenme teklif ettiği anlar sosyal medyada dikkati çekiyor.