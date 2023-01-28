Çete lideri 22 yaşında çıktı! Milyon dolarlık dev vurgun:Lüsk hayatı dikkat çekti!

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde 23 bin kişinin telefonuna çeşitli dönemlerde belirledikleri konularda mesaj saldırıları ile dolandırıcılık yapan çeteyi yakalamak için Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı.