Çete lideri 22 yaşında çıkmıştı! 60 milyonluk dev vurgunun ikinci ayağı ortaya çıktı: Oraya da böyle sızmışlar!
Türkiye'nin konuştuğı dolandırıcılık olayında çete lideri 22 yaşında çıkmış ve lüks hayatı gözler önüne serilmişti. Birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyelerinin, linklere tıklayanlardan elde ettiği bilgilerle 14 bin 200 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkarken ‘Richie Rich' operasyonunun ikinci ayağı da ortaya çıktı. Kargo sistemine sızarak sipariş verilen ürünleri teslim alan çete 1 milyonluk vurgun yapmış. İşte detaylar...
Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak göndererek dolandıran hacker çetesi üyelerinin, kurdukları sistemden elde ettikleri verilerden farklı bir dolandırıcılık yöntemi daha tespit edildi.
Kargo sistemine sızmışlar
Şüphelilerin, sanal ortamda, internet üzerinden kargo takip numaralarını elde ederek yine saha elemanları aracılığıyla bu kargoları sipariş veren kişilere ulaşmadan teslim aldığı ve satarak paraya çevirdiği ortaya çıktı. Konya polisinin yaptığı çalışma sonrasında 20 ilde düzenlenen Kar-Tel Operasyonuyla 500 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan 13 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2’si kargo çalışanı olmak üzere 10 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyelerinin, linklere tıklayanlardan elde ettiği bilgilerle 14 bin 200 kişiyi dolandırdığını belirledi. Operasyonda şüphelilerin 9 bin kişinin de kredi kartı bilgilerine ulaştığı belirlendi. Konya polisinin yaptığı çalışma sonrasında 5 ilde düzenlenen operasyonla çetenin 22 yaşındaki lideri ile birlikte 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
Ürünün içeriğini öğrendiler
Dolandırıcılık yaptıkları sistem ile operatör sistemine sızmışlar
Siber Polisin geçtiğimiz günlerde düzenlediği ‘Richie Rich' operasyonu sonrası çete lideri Ramazan Ç.'nin kullandığı sistem üzerinde yaptığı inceleme sonrası, çetenin bir operatör şirketinin mobil uygulamasına sızdığı ve elde ettikleri bilgilerle uygulama üzerinden vatandaşların verdiği siparişlerin kargo kodlarına ulaştığı belirlendi. Polis, Ramazan Ç.'nin elde ettiği kodları gönderdiği çetenin koordinatörünün, kargo sahibi ile iletişime geçerek kendilerini kargo görevlisi olarak tanıttığı ve vatandaşların güvenini kazandıktan sonra, kargodaki ürünün içeriğini öğrendiğini belirledi.