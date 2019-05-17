Cesur pozlarıyla tanınıyor! Merve Sanay Medine'ye gitti

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı internet korsanları tarafından çalınan Merve Sanay, Ramazan ayında annesi için Medine'ye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram'daki cesur pozları nedeniyle sık sık eleştirilen Sanay'ın kutsal topraklardan yaptığı paylaşımı gören takipçileri ise çok şaşırdı.