Cesur pozlarıyla tanınıyor! Merve Sanay Medine'ye gitti
Sosyal medyada cesur pozlarıyla ünlenen Instagram fenomeni Merve Sanay, Medine'ye gitti.
Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı internet korsanları tarafından çalınan Merve Sanay, Ramazan ayında annesi için Medine'ye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram'daki cesur pozları nedeniyle sık sık eleştirilen Sanay'ın kutsal topraklardan yaptığı paylaşımı gören takipçileri ise çok şaşırdı.
Medine'den ve Mescid-i Nebevi'den kareler paylaşan ünlü fenomen, ziyareti annesi için yaptığı belirtti. Sanay, gönderisine ''Annem için geldim'' notunu düştü.
Merve Sanay'ın geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı çalınmış ve futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve oyuncu Engin Öztürk ile konuşmaları ifşa olmuştu.
Fatmagül'ün Suçu Ne adlı diziyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Engin Öztürk'ün Merve Sanay'la yakın bir zamanda konuştuğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada seksi pozlarıyla tanınan Merve Sanay'la konuşan Öztürk, hayranlarından büyük tepki görmüştü.