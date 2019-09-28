Cesur pozları olay olmuştu! Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia barıştı mı?
Şeyma Subaşı, ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Guido Senia ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kalmanın ardından sürpriz bir kararla boşanan Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Uğruna geçtiğimiz günlerde İtalyanca öğrenmeye başlayacağını duyuran hatta İtalyanca öğrenmek için takipçilerinden yardım istemişti.
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İkili birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmelerine rağmen beraber çekildikleri fotoğrafları ise henüz kaldırmamıştı.
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Subaşı ve sevgilisi dün birbirlerini tekrar takibe aldı. Çiftin aralarındaki sorunları çözerek yeniden barıştığı düşünüldü.
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