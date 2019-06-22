Cesur paylaşımları başını yaktı! Seksi doktorun görevine son verildi
Myanmar'da 29 yaşındaki Nang Mwe San isimli kadın, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı bikinili paylaşımlar sebebiyle sağlık konseyi tarafından doktorluktan men edildi.
Myanmar'da Nang Mwe San isimli doktor, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle meslekten men edildi.
113
New YorkTimes'a konuşan genç kadın, "Her zaman model olmak istemişti. Bu yüzden meslekten men edilmeyi göze almıştım. Ama paylaşımlarım sebebiyle meslekten men edilişimi cinsiyetçi olarak değerlendiriyorum.
213
'Hastalarımı tedavi ederken bikini giymiyorum'
Sonuçta hastalarımı tedavi ederken bikini giymiyorum o yüzden sağlık konseyinin verdiği kararı saçma buluyorum." ifadelerini kullandı. San ayrıca kendisini her şekilde destekleyen kadın ve erkek takipçilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
313
413