Cesur İmam açık açık sordu, ey uzun adam Allah seni niye uzun yarattı

Adamın boyu 2.18…

Basketbolda onlara "uzun adam" veya "uzun forvet" denir.

O uzun adama, o sorunun sorulduğu sahneyi size uzun uzun anlatacağım.

Ama biraz sabırlı olun, size bazı ön bilgileri verip o sahneye hazırlayayım.

Mesela Ey Fenerbahçeliler, her hafta Saracoğlu'nda seyrettiğiniz takımı süfli ve adi zampara bir emlakçının satın aldığını öğrenseniz ne hissedersiniz…

Aynı soruyu size de soruyorum ey Galatasaraylılar… Beşiktaşlılar…

Seçim şoku yaşayan yüzde 48'e naçizane bir önerim var.

Dün gece sabaha kadar uyumadım ve BluTV'ye yeni konulan olağanüstü bir belgesel dramayı seyrettim.

İngilizce adı "Winning Time…"

"Kazanma Zamanı…"

İşte bu soruları, cevaplarını bu dizide seyrettim.

Benim gibi seçim travması yaşayan bir yüzde 48 mensubu iseniz bu "Uzun Adam" sorusunun cevabı sizin de ilginizi çekebilir.

Ama sen yüzde 52 mensubu kardeşim…

İnan senin de çok ilgini çekebilir bu dizi…

Süfli ve pis zampara bir emlakçı taraftarı olduğunuz takımı alırsa

Dizi, 1979 yılında Jerry Buss adlı bir emlakçının Los Angeles Lakers basketbol takımını satın alması ile başlıyor.

Jerry Buss, sokak diliyle "adi zampara" denilebilecek bir tip. Akşamları Playboy kulüplerinden çıkmıyor.

Hayatı her gün yeni bir kadınla tanışmak ve yatmaktan ibaret…

İşte o adam Lakers'i alıyor ve NBA tarihini değiştiriyor.

Basket sahalarına "Entertainement'i", yani eğlenceyi ponpon kızları sokan o. Jack Nicholson ve şöhretleri saha kenarına oturtup maçı şov haline getiren de o.

Basketbolu sadece spor karşılaşması olmaktan çıkarıp, süperstarların da içinde bulunduğu bir "Sit Com'a" çeviren o.

Yani bazı insanlar bizim gözümüzde pek iyi bir imaja sahip olmasa da çok başarılı işler yapabilir.

Diziden ilk ders bu…

Bir uzun adamı bir başka uzun adamla kapıştırmak

Lakers'da "Kerim Abdül Cabbar ile Magic Johnson rekabetini, daha sonra Kobe Bryant-Shaquille o'Neil rekabetini bir dizi film haline getiren o.

Dizide işte bu "yeni takımın" doğumunu, koçların dünyasını, kenar mahallelerden, yoksul ailelerden gelen siyah çocukların aile ve sosyal hayatlarını, soyunma odalarında yaşananları, Müslüman olan oyuncuların takımdaki durumlarını, usta çırak ilişkisini ve tabii ki insanın bulunduğu her yerde ortaya çıkan kıskançlıkları, hasetlikleri, gammazlıkları, karakter deformasyonlarını, yükseliş ve çöküşleri izliyorsunuz.

Yani bir basketbol filmi değil bu…

Amerikan toplumunun bir modülünün hikâyesi…

Veya bir siyasi partinin, bir iktidar veya muhalefet partisinin mahrem odaları…

Magic Johnson ve Kerim Abdül Cabbar

Soyunma odasındaki merak: Kendi kendini mi sünnet etti

İlk sezonun ana konusu takımın kaptanı ve eski oyucusu 2.18'lik süperstar Kerim Abdul-Cabbar ile yeni gelen çaylak Magic Johnson'un ilişkileri…

Abdul-Cabbar kaptan ama takımın en yalnız, en tek başına oyuncusu…

Çok asosyal.

Tabii ki takım açısından en büyük farkı da Müslüman oluşu.

İçlerindeki en sen sessiz ama aynı zamanda en öfkelisi de…

Takımın kamp yerinde arkadaşları yüksek sesle müzik dinlerken onun odasında namaz kılışını seyrediyorsunuz.

En vurucu anlardan biri de bir Müslüman oyuncunun kendi kendini sünnet etmesi ile ilgili söylentinin tartışıldığı sahne…

Çünkü onun bir taşla ve bıçakla kendi kendini sünnet ettiği söyleniyor..

Bunu görmek için bir arkadaşlarını pisuvarda, yanına gidip bakmaya bile ikna ediyorlar.

Ve sonunda bu sünnet tartışması öyle sürpriz bir sahneyle kapanıyor ki, içinizden "Hah işte en güzel cevap bu" diyorsunuz.

Ama size anlatıp izleme zevkinizi bozmayacağım.

Uzun adamın bir camida Müslüman olduğu sahne

Abdül-Cabbar daha üniversite yıllarında Hıristiyanlıktan vazgeçip Müslüman oldu.

O sıralarda UCLA (Los Angeles California Üniversitesi) basket takımında oynuyordu.

Ancak Müslümanlığını 1971 yılında Milwaukee Bucks takımında profesyonel basketbolculuğa başladıktan sonra açıkladı.

Filmde lise yıllarında bir camide hocanın önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oluşunu gösteren bir sahne var.

Ama beni o sahneden çok, daha sonra Lakers yıllarında yine aynı camiye gidip, imamla yaptığı sohbeti gösteren sahne etkiledi.

"Beş vakit namaz kılıyorum ama Allah'ın karşısına çıkmaya korkuyorum"

Çünkü burada artık, geldiği yeri sorgulayan bir Müslüman vardır.

Şöhret ve paranın bir Müslüman'ı nasıl etkileyebileceği ile ilgili bir iç hesaplaşmaya götürüyor insanı.

İşte o sahnedeki diyaloğu aynen aktarmak istiyorum.

(*) ABDUL CABBAR: Bu caminin içine girmemden bu yana epey zaman geçti.

İMAM: "Allah razı olsun kardeşim her şey tıpkı eskisi gibi.."

Ancak o noktadan itibaren her şeyin eskisi gibi olmadığını gösteren şu sözleri söylüyor:

(*) ABDUL CABBAR: Günde beş vakit namaz kılıyorum, eskiden sözler kalbimden geliyordu, ama artık kalbimden gelmiyor.

İMAM: "Neden? Allah'ı kaybettiğinden mi korkuyorsun."

(*) ABDUL CABBAR: "Belki de onun karşısına çıkmaya korkuyorum."

"Hocam daha gençken daha temiz bir insandım"

İMAM: "Neden korkuyorsun?"

(*) ABDUL CABBAR: "Daha genç bir adamken, Allah'a döndüğümde imanım daha saftı. Hayatımda ilk defa bir amacım olduğunu hissetmiştim. Sonra zengin bir adam haline getirdim kendimi. Ünlü oldum. Niye bunca para? Maçta topları bir sepete sokuyorum diye. Ama artık başka bir dünya görüyorum. Benim buralara gelmemle dünya daha iyi bir yer haline gelmedi."

"Onlar beni kahraman sanıyor oysa ben palyaço görüyorum"

İMAM: "Neden böyle düşünüyorsun?"

ABDUL CABBAR: "Hıristiyan ismimi değiştirip Abdül Cabbar yaptığımda insanlar beni yuhaladı. Ama şimdi de bana tezahürat yapıyorlar. Ve ikisi de bana aynı şeyi hissettiriyor. Bu durumdan nefret ediyorum. Onları kendimden uzaklaştırıyorum. Çünkü hepsi bende bir kahraman görüyor. Bense kendimde bir palyaço görüyorum."

"Allah seni niye uzun yarattı ve diz verdi"

İMAM: "O zaman sen adını unutmuşsun. Adın Abdül Cabbar. Allah'ın hizmetkârı. Tanrının aracısı. Yani Tanrı değilsin. Onun yerini almak bize düşmez. Tüm yapabileceğimiz onun sevgisine örnek olmaktır. O yüzden seni Tanrı bu kadar güçlü yaptı. Böylece onun yolunda yürüyebilirsin. O yüzden seni bu kadar uzun yaptı. Böylece diğerleri seni görüp ilham alsın diye. O yüzden sana dizler verdi kardeşim. Böylece diğer herkesle birlikte diz çökesin diye."

Kerim Abdül Cabbar bunun üzerine hocaya "Beraber namaz kılabilir miyiz" diye soruyor.

Ve namaz kılıyorlar.

Size şu referansları vereyim niye seyredin diyorum anlayacaksınız

Müthiş bir dizi…

İç rahatlığı ile kaçırmayın diyorum…

Dizi film sevenlere sadece şu referansı vermem seyretmeleri için yeterli sanırım.

Bir HBO yapımı…

Yani ben dahil birçok insanın, adını duyduğu an hiç eleştiri, tanıtım falan okumaya ihtiyaç duymadan seyretmeye başlayacağı dizilerin yapımcısı…

Sopranos, Game of Thrones, Six Feet Under, My Brilliant Friend, Little Big Lies, Roma, The Office, Last of Us, Ephoria…

HBO'nun bu yazki ilk sürprizi The Weeknd ve Lilly Rose Depp'in oynadığı "Idol" dizisiydi.

Şimdi de bu geldi…

Hepimizin içindeki uzun ve kısa kadınların, erkeklerin hikâyeleri…

Bir "Ne idim, ne oldum" hesaplaşması…

Ve tabii asıl soru:

"Ne olacağım…"