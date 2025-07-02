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Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

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Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir Çeşme’de ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve TOMA ile havadan ve karadan müdahale ediliyor; risk nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ve vatandaş desteğiyle yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Resim: 1

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıç

rayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Resim: 2

Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

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Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çeşme’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Resim: 4

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi.

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