Çeşme'de korkunç olay! Tekneler alevlere teslim oldu...

Çeşme'de Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere sıçradı, yoğun duman ve panik yaşandı, itfaiye sevk edildi.

Çeşme Ilıca Yıldızburnu’nda bir teknede çıkan yangın, diğer teknelere de sıçradı. Toplam 5 tekne zarar gördü.

Çeşme Ilıca Yıldızburnu’nda, demirli bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yangında toplam 5 tekne zarar gördü. Maddi hasarın büyük olduğu belirtilirken, olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

