Çeşme'de korkunç olay! Tekneler alevlere teslim oldu...

Çeşme Ilıca Yıldızburnu’nda, demirli bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi.