Çeşme yangını yanan alanlardan yürek yakan görüntüler! Havadan çekildi
İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde makilik alanda başlayan ve kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde çıkan yangında yanan alanlar havadan görüntülendi.
İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesinde makilik alanda başlayan ve kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Önlemler kapsamında boşaltılan Sertur ve Özpamir siteleri sakinleri evlerine geri döndü.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde dün makilik alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına ilişkin ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.
Helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Köşger, Urla ilçesine bağlı Zeytineli Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangına 4 uçak, 7 helikopter, 117 araçla ve 750'nin üzerinde personelle müdahale edildiğini söyledi.
Orman teşkilatının Zeytineli-Karaköy arasında çıkan yangına, 9 dakika içinde müdahale ettiğini ve hala yangın söndürme faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Köşger, şunları kaydetti: