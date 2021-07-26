Çeşitli işlemlerden geçirildi! Tekirdağ'da düşük maliyetle 2 bin tane üretildi
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, eski ahşap sıraları oyuncağa dönüştürdü.
Okul tarafından hazırlanan "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor, Doğanın ve Çocukların Yüzü Gülüyor" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı.
Proje kapsamında okullardan toplanan eski sıralar 10 öğretmen ve 113 öğrenci tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek, ahşap oyuncaklara dönüştürüldü.
Üretilen 20 çeşitteki 2 bin oyuncak ilçede şehit çocukları ve "özel çocuklara" dağıtıldı.
Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, eski sıraları toplayarak geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.