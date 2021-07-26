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Çeşitli işlemlerden geçirildi! Tekirdağ'da düşük maliyetle 2 bin tane üretildi

Anadolu Ajansı
Çeşitli işlemlerden geçirildi! Tekirdağ'da düşük maliyetle 2 bin tane üretildi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, eski ahşap sıraları oyuncağa dönüştürdü.

Çeşitli işlemlerden geçirildi! Tekirdağ'da düşük maliyetle 2 bin tane üretildi

Okul tarafından hazırlanan "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor, Doğanın ve Çocukların Yüzü Gülüyor" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı.

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Çeşitli işlemlerden geçirildi! Tekirdağ'da düşük maliyetle 2 bin tane üretildi

Proje kapsamında okullardan toplanan eski sıralar 10 öğretmen ve 113 öğrenci tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek, ahşap oyuncaklara dönüştürüldü.

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Çeşitli işlemlerden geçirildi! Tekirdağ'da düşük maliyetle 2 bin tane üretildi

Üretilen 20 çeşitteki 2 bin oyuncak ilçede şehit çocukları ve "özel çocuklara" dağıtıldı.

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Çeşitli işlemlerden geçirildi! Tekirdağ'da düşük maliyetle 2 bin tane üretildi

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, eski sıraları toplayarak geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

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