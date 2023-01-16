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Cesedi yanlışlıkla yakılmıştı cinayet çıktı! O Türk öldürülmüş katilin kimliği şok etti

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Cesedi yanlışlıkla yakılmıştı cinayet çıktı! O Türk öldürülmüş katilin kimliği şok etti

ALMANYA'da, cesedi karıştırılarak yakılan Türk vatandaşı gündem olmuştu. Abdülkadir Sargın'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sargın'ın katil zanlısına ulaşan Hannover savcılığı cinayetle ilgili korkunç detaylara yer verdi.

Cesedi yanlışlıkla yakılmıştı cinayet çıktı! O Türk öldürülmüş katilin kimliği şok etti

Almanya'da beyin kanaması sonucu ölen Abdülkadir Sargın'ın, adli tıp kurumunda cesedi bir Alman'ın cenazesi ile karıştırıldı.

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Cesedi yanlışlıkla yakılmıştı cinayet çıktı! O Türk öldürülmüş katilin kimliği şok etti

Sargın'ın cenazesinin Alman sanılarak yakıldığı haberi gelince ailesi büyük şok yaşadı. 

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Cesedi yanlışlıkla yakılmıştı cinayet çıktı! O Türk öldürülmüş katilin kimliği şok etti

Skandalın ardından ikinci bir şok daha yaşandı.

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Cesedi yanlışlıkla yakılmıştı cinayet çıktı! O Türk öldürülmüş katilin kimliği şok etti

Cinayete kurban gitmiş!

Savcılık incelemesinde Sargın'ın oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

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