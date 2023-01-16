Cesedi yanlışlıkla yakılmıştı cinayet çıktı! O Türk öldürülmüş katilin kimliği şok etti
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ALMANYA'da, cesedi karıştırılarak yakılan Türk vatandaşı gündem olmuştu. Abdülkadir Sargın'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sargın'ın katil zanlısına ulaşan Hannover savcılığı cinayetle ilgili korkunç detaylara yer verdi.
Almanya'da beyin kanaması sonucu ölen Abdülkadir Sargın'ın, adli tıp kurumunda cesedi bir Alman'ın cenazesi ile karıştırıldı.
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Sargın'ın cenazesinin Alman sanılarak yakıldığı haberi gelince ailesi büyük şok yaşadı.
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Skandalın ardından ikinci bir şok daha yaşandı.
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Cinayete kurban gitmiş!
Savcılık incelemesinde Sargın'ın oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.
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