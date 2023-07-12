Cesedi yakılarak kuyuya atılmıştı! Oğlunun mezarı başında ağıtlar yakan anne yürekleri dağladı
Denizli’de iki gencin silahla vurulduktan sonra yakılarak atıldıkları 30 metrelik kuyuda ölü bulundukları cinayette yeni bilgilere ulaşıldı. Tasarlayarak işlendiği tespit edilen olayda hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne, “7 kişiden 3 kişi tutuklandı, diğer 4 kişinin 2’si suça ortak olduklarını söylemesine rağmen serbest bırakıldı. Ben evlat acısı yaşarken, bir taraftan adalet diye bağırıyorum” dedi.
Denizli’nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'den daha sonrasında haber alınamadı. Ailelerin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, gençlerin kullandığı otomobil Serinhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.
İki gencin öldürülerek atıldıkları belirlenen Serinhisar'ın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 30 metrelik su kuyusunda gerçekleştirilen 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı
Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. Devam eden davada şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısının olayın şüphelileri hakkında hazırladığı iddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden Mustafa A. hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında ise “kasten öldürme” suçuna iştirakten 2’şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.