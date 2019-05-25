Cesedi bulanan terörist bakın kim çıktı!

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Nisan günü merkez kırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada PKK'lı bir teröristin cesedi bulundu. Operasyon bölgesinde alınan teröristin cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, PKK'lı 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol'a ait olduğu olduğu belirlendi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristin İçişleri Bakanlığı arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer aldığı ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in faili olduğu belirtildi.