Çernobil'de iç çamaşırlı fotoğrafı tepki almıştı! Tepkilere üstsüz fotoğrafla cevap verdi

Pek çok insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın hayatının etkilendiği felaketin izlerini gözler önüne seren bölgede yapılan turistik fotoğraf çekimleri, olayın trajedisini aktarmak yerine, durumdan kendi popülaritesini artırmak için yararlanan Instagram fenomenlerinin eleştirilmesine yol açtı.