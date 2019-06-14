Çernobil'de iç çamaşırlı fotoğrafı tepki almıştı! Tepkilere üstsüz fotoğrafla cevap verdi
Son dönemde Chernobyl dizisinin popülaritesi artınca Ukrayna'nın Pripyat şehri de sosyal medya fenomenlerinin uğrak mekanı oldu. Daha önce Pripyat'ta çektirdiği üstsüz ve iç çamaşırlı fotoğrafları nedeniyle tepki çeken model, Instagram'da aynı yerden üstsüz bir fotoğraf daha yayınladı.
Çernobil nükleer santral faciasını felaketini konu alan HBO'nun mini dizisi Chernobyl'in ardından Pripyat şehri, turist akınına uğramıştı. Sosyal medya fenomenlerinin de uğrak mekanı haline gelen Pripyat'ta uygunsuz fotoğraflar çekinerek paylaşımda bulunan fenomenler ise tepki almalarına rağmen paylaşımlarına devam ediyorlar.
Pek çok insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın hayatının etkilendiği felaketin izlerini gözler önüne seren bölgede yapılan turistik fotoğraf çekimleri, olayın trajedisini aktarmak yerine, durumdan kendi popülaritesini artırmak için yararlanan Instagram fenomenlerinin eleştirilmesine yol açtı.
Daha önce iç çamaşırlı fotoğraf paylaşan model tepkilere yeni bir fotoğraf ile cevap verdi. Çernobil bölgesinde yapılan çekimler ‘saygısızca’ bulunarak, sosyal medyada topa tutulmuştu.
Eleştirilen model, tepkilere cevap niteliğinde yine üstsüz olarak yüzünde bu kez gaz maskesi varken bir fotoğrafını paylaştı.