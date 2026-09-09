Ceren Moray'dan eşine romantik sürpriz! İlk yıllarını böyle kutladı...
Başarılı oyuncu Ceren Moray özel yaşamını gözlerden uzak yaşıyor. Geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu ilk evlilik yıl dönümünü bakın nasıl kutladı...
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Oyuncu Ceren Moray, eşi Doğu Orcan ile ilk evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
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Avlu adlı dizisinde canlandırdığı "Azra" karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile geçtiğimiz yıl evlendi.
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Çift evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Bunun üzerine Ceren Moray sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
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CEREN MORAY: "YARIN DA AŞIKTIM, İLK GÜN DE"
Paylaşımında eşi Doğu Orcan ile düğünlerinden bir kareye yer veren Moray, "Yarın da aşıktım aslında sana, ilk gün de... Öbür günlere ve nicelerine sevgilim..." ifadelerini kullandı.
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