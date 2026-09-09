Ceren Moray'dan eşine romantik sürpriz! İlk yıllarını böyle kutladı...

CEREN MORAY: "YARIN DA AŞIKTIM, İLK GÜN DE"

Paylaşımında eşi Doğu Orcan ile düğünlerinden bir kareye yer veren Moray, "Yarın da aşıktım aslında sana, ilk gün de... Öbür günlere ve nicelerine sevgilim..." ifadelerini kullandı.