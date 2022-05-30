Ceren Moray panikledi! gizemli erkek arkadaş bakın kim çıktı

"Gizemli erkek arkadaş"

Moray'ın erkek arkadaşı ise 10 dakika sonra çıktı. Alkolün verdiği etkiyle ayakta durmakta güçlük çeken ünlü oyuncunun arkadaşı, gazetecilere "Ne yapıyorsunuz siz? Ben burada çalışıyorum. Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok." diyerek ironi yaptı. Moray'ın gizemli erkek arkadaşının, DJ'lik de yapan ajans sahibi Doğu Orcan olduğu öğrenildi.