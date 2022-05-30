Ceren Moray panikledi! gizemli erkek arkadaş bakın kim çıktı
Geçtiğimiz ay beş senelik evliliğini sonlandıran Ceren Moray dün gece Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi. Erkek arkadaşı kameraları fark edince lokantaya kaçtı. Lokantadan tek başına çıkan Ceren Moray "Yanımda gördüğünüz arkadaşımdı." dedi
İspanya'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Fransız Nico Brun ile geçtiğimiz ay evliliğini sonlandıran Ceren Moray, dün gece Cihangir'deki bir mekan çıkışında gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Taksi bekledikleri sırada flaşların patlamasıyla panikleyen ikili, daha sonra mekana geri girdi.
"Çok yakın arkadaşım!"
Bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen 36 yaşındaki oyuncu, istediği olmayında tek başına çıkmak zorunda kaldı. Ceren Moray, muhabirlerin "Ceren Hanım, yanınızdaki erkek arkadaşınızla içeri kaçtınız. Yeni bir ilişkiye mi başladınız? Hayırlı olsun diyelim mi?" şeklindeki sorularına "Arkadaşımla beraberdim. Şimdi evime gidiyorum. Yanımdaki erkek arkadaşım çok yakın arkadaşımdı." diyerek, kaçamak cevap verdi.
"Gizemli erkek arkadaş"
Moray'ın erkek arkadaşı ise 10 dakika sonra çıktı. Alkolün verdiği etkiyle ayakta durmakta güçlük çeken ünlü oyuncunun arkadaşı, gazetecilere "Ne yapıyorsunuz siz? Ben burada çalışıyorum. Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok." diyerek ironi yaptı. Moray'ın gizemli erkek arkadaşının, DJ'lik de yapan ajans sahibi Doğu Orcan olduğu öğrenildi.
"En kısa sürede atlatacağım"
Öte yandan 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturan oyuncu Ceren Moray ile Nico Brun, geçtiğimiz ay 5 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Geçtiğimiz günlerde boşanma hakkında ilk kez konuşan Moray, "Ben toparlanmaya çalışıyorum. En kısa sürede atlatacağım." ifadelerini kullanmıştı.