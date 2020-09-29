Ceren Kaplakarslan'ı ve annesini dövmüştü şoke eden gelişme ikinci kez hamile
Ceren Kaplakarslan, geçen yıl 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran'dan şiddet görmüştü. Tankıran'la barışıp evlenen Kaplakarslan, şimdilerde ikinci bebeğine hamile.
Geçtiğimiz yıl Ceren Kalpakarslan, 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Kankıran tarafından şiddet görmüştü. Kalpakarslan'ın annesi Nuray Deveci'yi de silahın kabzasıyla yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla Kankıran, tutuklanmış ve davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti. Olaya ilişkin yeni ortaya çıkan gelişme duyanların ağzını açık bıraktı.
Kızı Tuva’yı ocak ayında kucağına alan Kaplakarslan, yeniden hamile. Babası Atilla Kaplakarslan’ın Instagram’da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan’ın 2 ay önce Temel Tankıran’la nikah masasına oturduğu öğrenildi.
Peki, ne olmuştu?: Ceren Kaplakarslan ile annesi sevgilisi tarafından silahlı ve tekmeli saldırı sonucu hastanelik olmuştu. Gündemin üst sıralarına yerleşen olay sonrası Atilla Kaplakarslan dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Baba Kaplakarslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyleydi:
Tabancasını çıkarıp...: ''Kontrolü vardı hastaneye gitmişlerdi. O adını bile anmak istemediğim şahıs hastaneye gidiyor. Hamileliğiyle ilgili bir paylaşımından dolayı. 'Ben daha bizimkilere bile söylemedim' gibi bir bahaneyle tartışma başlatıyor. Nuray devreye girince adam tabancasını çıkarıp Nuray'ın iki kolunu kırıyor. Ceren annesinin üstüne kapaklanıyor.''