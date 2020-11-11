Ceren Hindistan'ın Ümit Aslan'la velayet savaşına dair açıklamaları olay
Ceren Hindistan, olaylı bir şekilde ayrıldığı iş insanı Ümit Aslan'la kızının velayeti için hala savaşıyor. Son olarak yaptığı açıklama ise herkesin dikkatini çekti.
İş insanı Ümit Aslan ile arasındaki velayet mücadelesi devam eden oyuncu Ceren Hindistan, bir süredir kullanmadığı Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi. Yaklaşık bir buçuk sene sonra ilk paylaşımını yaptığını ifade eden Hindistan, "Hepiniz Ayrişko'yu merak etmişsiniz. O çok iyi. Duygulandırdınız beni" dedi.
Olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi Aslan'dan, Arya adından bir kızı bulunan Ceren Hindistan'ın, "Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız, zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" sözleri ise dikkat çekti.
'Baba Ocağı' dizisi ile şöhret olan 31 yaşındaki Ceren Hindistan, çocuk dünyaya getirdiği Ümit Aslan'dan birkaç yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ilişkiyi bitirmişti.
İstanbul'daki özel bir hastanenin yönetimi, oyuncu hakkında, 'Kanser kızını tedavi ettirmiyor. Kemoterapiyi reddediyor' iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuş, Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya hakkında koruma kararı verilmesini istemişti.