Ceren Hindistan'ın Ümit Aslan'la velayet savaşına dair açıklamaları olay

Olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisi Aslan'dan, Arya adından bir kızı bulunan Ceren Hindistan'ın, "Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız, zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" sözleri ise dikkat çekti.