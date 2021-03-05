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Ceren Hindistan başını kapayıp Mekke'ye gitmişti son paylaşımı çok kızdırdı

Ceren Hindistan bir dönem dini nikahlı olduğunu söylediği eşiyle Mekke'ye gitmişti. Sosyal medyadan bikinili paylaşınca kimse yakıştırmadı.

Bir dönem dini nikahlı oldığı sevgilisinin evli çıkmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Ceren Hindistan, o dönem sevgilisiyle Mekke'ye de gitmişti. Başını kapayıp Kabe'nin çevresinde çekildiği fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Evlilik dışı çocuğu da olunca magazin gündeminde epey konuşulan Ceren Hindistan, şimdilerde kızı Arya Rima ile beraber Maldivler'e gitti.

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Mekke'den dönünce eski hayatına kısa sürede dönen Hindistan, açılıp saçılmaya da başladı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan da bu hallerini paylaştı.

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Ceren Hindistan, Maldivler'de kızıyla denizin ve güneşin keyfini çıkarırken Instagram'a da bikinili halinin fotoğrafını yüklemesiyle sosyal medya ikiye bölündü.

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