Ceren Hindistan başını kapayıp Mekke'ye gitmişti son paylaşımı çok kızdırdı

Bir dönem dini nikahlı oldığı sevgilisinin evli çıkmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Ceren Hindistan, o dönem sevgilisiyle Mekke'ye de gitmişti. Başını kapayıp Kabe'nin çevresinde çekildiği fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.