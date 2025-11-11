Ceren Arslan anlamlı hareket! Siyahlara büründü, Atatürk portresiyle yürüdü...
Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, Tayland'daki yarışma hazırlıkları sırasında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için yaptığı anlamlı paylaşımla sosyal medyada büyük takdir topladı. Siyah elbisesiyle Atatürk'ün portresini taşıyarak saygı duruşunda bulunan Arslan, "Bugün burada duruyorsam onun sayesinde" sözleriyle hem duygulandırdı.
Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, güzelliği kadar duruşu ve karakteriyle de dikkat çekmeye devam ediyor.
21 Kasım 2025'te Tayland'da düzenlenecek olan 74. Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması için yurt dışında bulunan Arslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı anlamlı paylaşımla büyük beğeni topladı.
"BUGÜN DÜNYAYA ONU UNUTMADIĞIMIZI HATIRLATTIĞIMIZ GÜN"
Yarışma sürecinin 9'uncu gününde siyah elbisesiyle dikkat çeken Ceren Arslan, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Miss Universe'te 9'uncu gündeyiz ve bir karnavala gidiyoruz, renklerle, müzikle ve kutlamalarla dolu bir gün. Ama benim kıyafetim siyah. Çünkü bugün 10 Kasım... Yani Atatürk'ü andığımız gün ya da aslında dünyaya onu asla unutmadığımızı hatırlattığımız gün. Onun vizyonu, cesareti ve ülkesine olan sevgisi hâlâ Türkiye'nin her kalp atışında yaşıyor."