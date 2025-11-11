Ceren Arslan anlamlı hareket! Siyahlara büründü, Atatürk portresiyle yürüdü...

"Miss Universe'te 9'uncu gündeyiz ve bir karnavala gidiyoruz, renklerle, müzikle ve kutlamalarla dolu bir gün. Ama benim kıyafetim siyah. Çünkü bugün 10 Kasım... Yani Atatürk'ü andığımız gün ya da aslında dünyaya onu asla unutmadığımızı hatırlattığımız gün. Onun vizyonu, cesareti ve ülkesine olan sevgisi hâlâ Türkiye'nin her kalp atışında yaşıyor."