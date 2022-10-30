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'Cennetten küçük bir dilim' notuyla paylaştı bornozunun önü açık poz verdi!

'Cennetten küçük bir dilim' notuyla paylaştı bornozunun önü açık poz verdi!

Sosyal medyada kıvrımlı hatlarıyla günden güne popülerleşip fenomen olan daha sonra ise modelliğe adım atan Demi Rose'dan yine nefesleri kesen bir poz geldi. Son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rose, önü açık bornozuyla kahvaltı yaparken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

'Cennetten küçük bir dilim' notuyla paylaştı bornozunun önü açık poz verdi!

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişki olay olan ve yaptığı cesur paylaşımlarla popülerleşip büyük beden mankenlerin arasında yer alan Demi Rose, her paylaşımıyla olay oluyor.

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'Cennetten küçük bir dilim' notuyla paylaştı bornozunun önü açık poz verdi!

Dünyanın birçok noktasından takipçisi bulunan Rose, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor ve devamlı olarak takipçileriyle özel anları paylaşıyor.

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'Cennetten küçük bir dilim' notuyla paylaştı bornozunun önü açık poz verdi!

Kosta Rika tatiline devam eden Demi Rose, bu defa, bornozuyla kahvaltı yaparken verdiği pozları paylaştı.

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'Cennetten küçük bir dilim' notuyla paylaştı bornozunun önü açık poz verdi!

Rose, paylaşımına; "Cennetten küçük bir dilim" notunu düştü.

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