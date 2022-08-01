Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sıydı! Levent Tülek'i görenler tanıyamıyor
Cennet Mahallesi dizisinde Şipşak Rıza karakterini canlandıran Levent Tülek son haliyle herkesi şaşırttı. Uzun süredir televizyon dünyasından uzak olan Tülek'i göreler tanıyamadı.
Show TV ekranlarında bir döneme damga vuran ünlü dizi Cennet Mahallesi dizisi oyuncularının değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Dizide Şipşak Rıza karakterine hayat veren ünlü oyuncu Levent Tülek'de değişimiyle şaşırtan oyunculardan biri oldu. Geçip giden yıllarla birlikte ünlü oyuncunun eski halinden eser kalmadı.
2004 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Müjdat Gezen gibi sevilen sanatçıların oynadığı Cennet Mahallesi dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemlerden düşmüyor.
Dönem dönem tekrarları yayınlanan dizide oyuncuların değişimi de sıkı sık gündeme geliyor. Dizide kurnaz Şipşak Rıza karakterine hayat veren Levent Tülek son haliyle merak konusu olmuştu.
Birçok dizide rol alan 57 yaşındaki ünlü oyuncunun şimdiki hali ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını görenler tanıyamadı.