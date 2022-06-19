Cennet Mahallesi'nin Selim'i Serhat Özcan mutluluğa 'evet' dedi!
Ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Serhat Özcan 10 yıllık sevgilisi avukat Deniz İpek ile Ayvalık'ta evlendi. Sanatçı eşiyle Ayvalık'ta yaşamlarını sürdüreceklerini açıkladı.
2004 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinin Selim'i Tiyatro, dizi ve sinema dünyasının ünlü oyuncusu Serhat Özcan mutluluğa evet dedi.
10 yıldır birlikte olduğu avukat Deniz İpek ile Ayvalık'ta dünyaevine girdi. Nikah Ayvalık'ın nezih mekânlarından Sahilkent Mahallesi, Şirinkent mevkiinde Deniz İpek’in amcasına ait nezih bir restoranda gerçekleşti.
Ünlü oyuncunun mutlu gününde yanında yakın dostları ve kardeşi başarılı oyuncu Reha Özcan vardı. Nikah Ayvalık belediye başkanı tarafından kıyıldı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, "Çünkü biz epey uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz’le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik."