Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si nişanlandı! Son hali görenleri çok şaşırtıyor...
2000'li yılların sevilen dizilerinden Cennet Mahallesi dizisinde Pembe'nin kızı Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy, bir süredir aşk yaşadığı Mert isimli sevgilisiyle nişanlandı. Temizsoy nişan töreninden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Küçük yaşlarında Cennet Mahallesi ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan Belemir Temizsoy evliliğe ilk adımını attı. Evlilik hazırlıkları yapan genç kızın değişimi görenleri şaşırttı.
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Belemir Temizsoy’un nişandaki tarzı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şarkıcı Hadise’ye benzetildi.
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Cennet Mahallesi'nden sonra herhangi bir projede rol almayan ve hemşire olan Belemir Temizsoy, son yıllarda sosyal medya influencerliği yapıyor.
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