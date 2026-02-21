Cennet Mahallesi’nin Aliş’i bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamadı

Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat’a hayat veren Alişan’ın afacan kardeşi Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut, üç sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estirmişti. Uzun süredir gözlerden uzak olan Karabulut, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündeme geldi.