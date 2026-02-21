Cennet Mahallesi’nin Aliş’i bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamadı
Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi’nde Ferhat’ın kardeşi Aliş karakteriyle hafızalara kazınan Seyit Karabulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlarda olduğu dönemde sevimliliğiyle izleyicinin gönlünü fetheden o küçük çocuk, aradan geçen yılların ardından yaşadığı büyük değişimle sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat’a hayat veren Alişan’ın afacan kardeşi Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut, üç sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estirmişti. Uzun süredir gözlerden uzak olan Karabulut, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündeme geldi.
3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve çocuk yaştaki yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Seyit Karabulut, dizinin final yapmasının ardından adeta sırra kadem basmıştı. Başka hiçbir projede yer almayan ve ekranlardan tamamen uzak bir hayat süren ünlü isim, aradan geçen yılların ardından son haliyle ortaya çıktı.
Bir dönemin çocuk yıldızını görenler,"Zaman ne çabuk geçmiş" demekten kendini alamadı.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Sosyal medyada paylaşılan kareleriyle bir anda magazin gündemine oturan Seyit Karabulut'un değişimi, "Zaman ne çabuk geçmiş" dedirtti. Çocukluk yıllarındaki o minik Aliş'ten eser kalmayan Karabulut, şimdilerde tarzı ve olgun görüntüsüyle dikkat çekiyor.