Cennet Mahallesi ekibi yıllar sonra bir araya geldi
Bir döneme damgasını vuran favori dizilerden biri olan Cennet Mahallesi'nin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi.
SHOW TV ekranlarında 2004 ile 2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşmuştu.
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Kadrosunda Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel ve Zeki Alasya'nın yer aldığı dizi kısa sürede efsane haline geldi.
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Yıllar önce final yapmasına rağmen dizinin tekrar bölümleri hala oldukça fazla kişi tarafından seyrediliyor. Dizinin oyuncularından Alişan, Çağla Şikel ve Melek Baykal yıllar sonra bir araya geldiler.
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Dışarıda bir kafe ortamında buluşan ünlü isimlerin olduğu fotoğrafa Alişan "Özlemek mi" notunu düşerek hasret giderdi.
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