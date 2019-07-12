Cennet koylarını helikopterle gezdi! Bezos'un Türkiye tatili devam ediyor!

Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks yat Flying Fox, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yolculuğuna devam ediyor. Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un süper lüks yatı 'Flying Fox’da bulunan özel helikopteriyle Antalya ve Muğla’nın koylarını gezdi.