Cenk Tosun öpmelere doyamadı

Cenk Tosun öpmelere doyamadı

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Cenk Tosun, küçük oğlunu öpücüklere boğdu.

Cenk Tosun öpmelere doyamadı - Sayfa 1

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansından sonra 2017-2018 devre arasında 27 milyon Euro'ya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, ligin tatile girmesiyle birlikte eşi Ece Tosun ve 8 aylık oğlu Arden ile soluğu Bodrum'da aldı.

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Cenk Tosun öpmelere doyamadı - Sayfa 2

Habertürk'ün haberine göre; Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir beach'te eşi ve oğluyla gün boyu deniz keyfi yapan yıldız futbolcu, deniz sonrası oğluna duş aldırdı.

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Cenk Tosun öpmelere doyamadı - Sayfa 3

Gün boyu minik Arden'i kucağından indirmeyen yıldız futbolcunun oğlunu kuruladıktan sonra plajda ellerinden tutarak yürütmeyi öğretmesi dikkatlerden kaçmazken, baba-oğulun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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Cenk Tosun öpmelere doyamadı - Sayfa 4

Gün boyu ailesinin yanından ayrılmayan futbolcu, eşini ve oğlunu öpücüklere boğara adeta sevgi seli yaşadı.

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