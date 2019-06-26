Cenk Tosun öpmelere doyamadı
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Cenk Tosun, küçük oğlunu öpücüklere boğdu.
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansından sonra 2017-2018 devre arasında 27 milyon Euro'ya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, ligin tatile girmesiyle birlikte eşi Ece Tosun ve 8 aylık oğlu Arden ile soluğu Bodrum'da aldı.
Habertürk'ün haberine göre; Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir beach'te eşi ve oğluyla gün boyu deniz keyfi yapan yıldız futbolcu, deniz sonrası oğluna duş aldırdı.
Gün boyu minik Arden'i kucağından indirmeyen yıldız futbolcunun oğlunu kuruladıktan sonra plajda ellerinden tutarak yürütmeyi öğretmesi dikkatlerden kaçmazken, baba-oğulun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
Gün boyu ailesinin yanından ayrılmayan futbolcu, eşini ve oğlunu öpücüklere boğara adeta sevgi seli yaşadı.