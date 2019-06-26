Cenk Tosun öpmelere doyamadı

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansından sonra 2017-2018 devre arasında 27 milyon Euro'ya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, ligin tatile girmesiyle birlikte eşi Ece Tosun ve 8 aylık oğlu Arden ile soluğu Bodrum'da aldı.