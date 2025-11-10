Cenk Torun'dan özel hayatına ilişkin şok açıklama! İhanet mi bitirdi?
Çılgın Bediş'in unutulmaz karakteri Oktay'ı canlandıran ünlü oyuncu Cenk Torun, rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yaşadığı iddia edilen yasak aşk skandalıyla gündemden düşmüyor. 24 yıllık evliliği yasak aşk iddiaları nedeniyle sarsılan ve mahkemeye taşınan Cenk Torun günler sonra sessizliğini bozdu. Yasak aşk mı evliliği bitirdi? İşte detaylar...
2001 yılında turizmci Nevin Torun ile dünya evine giren Cenk Torun, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ancak son dönemde dizi setindeki yakınlaşmalar, evlilikte fırtınalar estirdi. Nevin Torun'un İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu boşanma dilekçesinde, eşi Cenk Torun'un sadakatsizliği ve zina suçlamaları başı çekiyor. Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtilirken, dava süreci hala devam ediyor. Magazin dünyası, bu ünlü boşanma davasını nefeslerini tutarak takip ediyor.
300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ
Nevin Torun, mahkemeye çarpıcı taleplerle başvurdu. Kendisi ve oğlu için aylık toplam 300 bin lira nafaka talep eden Torun, evlilik boyunca tüm maddi yükü tek başına taşıdığını iddia ediyor. Ünlü oyuncu Cenk Torun'un ev masraflarına hiçbir katkı sağlamadığını savunan dilekçede, yaşadığı maddi ve manevi zararlar için tam 40 milyon lira tazminat isteniyor. Bu talepler, magazin gündeminde "en pahalı boşanma davalarından biri" olarak yankı buluyor ve Cenk Torun'un finansal geleceğini şekillendirebilir.
SET ARKADAŞLIĞI MI, YASAK AŞK MI?
Skandalın fitilini ateşleyen detaylar, Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in birlikte rol aldığı dizinin setinden geliyor. İddialara göre, PR çekimleri bahanesiyle başlayan yakın temaslar –omuzda taşıma, bel sarma gibi samimi jestler– Nevin Torun'un dikkatini çekti. Eşine ve menajerine uyarıda bulunmasına rağmen dikkate alınmadığını belirten Torun, Cenk'in sosyal medya hesaplarında Mahassine ile paylaştığı fotoğraflar ve videoları delil olarak sunuyor. Bu durum, "dizi aşkı gerçek mi oldu?" sorusunu magazin severlerin diline doladı.
MAHASSINE MERABET'TEN AÇIKLAMA
İddiaların odağındaki bir diğer isim Faslı oyuncu Mahassine Merabet' de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Merabet'in avukatı iddiaları yalanlayarak, "Son günlerde müvekkilim Mahassine Merabet'in adının geçtiği bir takım iddialar kamuoyunu meşgul etmektedir. İlgili iddialar tarafımızca hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İftira suçu da içeren bu asılsız iddialar sebebiyle uğradığımız manevi zarar da olmak üzere tüm hukuki ve cezai haklarımız için süreç başlatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.