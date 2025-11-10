Cenk Torun'dan özel hayatına ilişkin şok açıklama! İhanet mi bitirdi?

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Nevin Torun, mahkemeye çarpıcı taleplerle başvurdu. Kendisi ve oğlu için aylık toplam 300 bin lira nafaka talep eden Torun, evlilik boyunca tüm maddi yükü tek başına taşıdığını iddia ediyor. Ünlü oyuncu Cenk Torun'un ev masraflarına hiçbir katkı sağlamadığını savunan dilekçede, yaşadığı maddi ve manevi zararlar için tam 40 milyon lira tazminat isteniyor. Bu talepler, magazin gündeminde "en pahalı boşanma davalarından biri" olarak yankı buluyor ve Cenk Torun'un finansal geleceğini şekillendirebilir.