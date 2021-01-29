Cenk Küpeli Demet Şener evliliği bitti ama damatlık krizi bitmedi tazminat davası
Demet Şener Cenk Küpeli evliliği bitti fakat Küpeli'nin damatlık krizi son bulmadı. Son olarak davalık oldular.
Demet Şener ve Cenk Küpeli, 2019 yılında dünyaevine girdi. Evliliğin üzerinden 6 ay geçince modacı Emre Bakar, Cenk Küpeli hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunarak ''Cenk Küpeli nikahta giydiği damatlığın parasını ödemedi' dedi. Daha sonra televizyona da çıkan Bakar, '6 ay oldu hala paramı alamadım'' dedi.
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Emre Bakar yaşananların ardından 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattı.
Cenk Küpeli icra borcunu ödemesinin ardından dava kapandı. Ancak Küpeli, Emre Bakar hakkında 'Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi' gerekçesi ile dava açtı.
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran iş insanı Cenk Küpeli, 40 bin liralık manevi tazminat talep etti.