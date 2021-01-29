Cenk Küpeli Demet Şener evliliği bitti ama damatlık krizi bitmedi tazminat davası

Demet Şener ve Cenk Küpeli, 2019 yılında dünyaevine girdi. Evliliğin üzerinden 6 ay geçince modacı Emre Bakar, Cenk Küpeli hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunarak ''Cenk Küpeli nikahta giydiği damatlığın parasını ödemedi' dedi. Daha sonra televizyona da çıkan Bakar, '6 ay oldu hala paramı alamadım'' dedi.