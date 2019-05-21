Cenk Eren seçimi kaybeden muhtarın yıktığı çocuk parkını yeniden yaptı

Cenk Eren verdiği sözü tutmak için köy muhtarı Rıdvan Onay ile bağlantıya geçip, köyün başka bir yerine çocuklar için park yapmak isteğini iletti. Muhtar Rıdvan Onay, geçen yıl şehit olan köylüleri Jandarma Onbaşı Recep Turan’ın anısına bir park yapabileceklerini söyledi.