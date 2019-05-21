Cenk Eren seçimi kaybeden muhtarın yıktığı çocuk parkını yeniden yaptı
ZONGULDAK Alaplı ilçesinde ski muhtar Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in sözüyle yeniden çocuklarla buluştu.
24 Mart’ta yaptırdığı çocuk parkını yıkan 20 yıllık muhtar Mehmet Akyol’a sosyal medyadan tepki gösteren Cenk Eren, parkı kendisinin yaptıracağını söylemişti. Cenk Eren’in açıklamasından kısa bir süre önce ilçeye bağlı Gümeli Belde Belediyesi ise parkı tekrar yaptı.
Cenk Eren verdiği sözü tutmak için köy muhtarı Rıdvan Onay ile bağlantıya geçip, köyün başka bir yerine çocuklar için park yapmak isteğini iletti. Muhtar Rıdvan Onay, geçen yıl şehit olan köylüleri Jandarma Onbaşı Recep Turan’ın anısına bir park yapabileceklerini söyledi.
Bunun üzerine muhtarlık önündeki alana Cenk Eren’in gönderdiği oyun malzemeleriyle çocuk parkı yapıldı. Parkın adı da, 'Şehit Recep Turan Çocuk Parkı' konuldu.
Muhtar Rıdvan Onay, çocukların parkı çok sevdiğini söyleyerek, "Cenk Bey bizle başından beri ilgilendi. Parkın yapıldığını, iyi niyetinden dolayı teşekkür ettik. Ancak kendisi yine de başka bir yere park yapabileceğini söyledi.